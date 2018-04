Mazda's nieuwe 2!

Door: REDACTIE

De eerste beelden van de nieuwe Mazda 2 zijn uitgelekt. Dat model debuteert op het Autosalon van Genève. Het nieuwe model luidt een stijlbreuk in na de Demio en de eerste generatie '2'. Beiden vielen in de categorie van de ultracompacte monovolumes, maar het nieuwe model is een klassieke, maar dynamisch gelijnde vijfdeurs. De vloeiende lijnen zijn een voorbode van Mazda's nieuwe vormtaal. Een thema dat -zo blijkt uit de talrijke studiemodellen van het merk- in de toekomst nog verder gecultiveerd zal worden.

Veel gegevens zijn over de nieuwe 2 nog niet bekend. De bodemplaat wordt net als bij de huidige generatie gedeeld met de (volgende) Ford Fiësta. Het model ontsnapt niet aan een gevoelige groeischeut, zoals nagenoeg elke concurrent in het segment (denken we onder meer aan de Renault Clio, Opel Corsa, Peugeot 207...) hem reeds voordeed. Naar verluidt verhuist de productie. De eerste 2 werd in het Spaanse Valencia bij elkaar gevezen, maar de nieuwe generatie zal weer uit Japan afkomstig zijn. In de wandelgangen is te horen dat de Japanners niet tevreden waren van de assemblagekwaliteit. Meer nieuws begin maart...