Renault Clio Rip Curl met 1.2 turbomotor

Door: REDACTIE

Renault introduceert op de opendeurdagen van het Belgische dealernet (eind maart) een nieuwe, beperkte reeks van de Clio. Het model is onder handen genomen door Rip Curl, een fabrikant van snowboardmateriaal. Het uiterlijk van de reeks krijgt een ijsblauwe metaalkleur, wordt verrijkt met 16-duims lichtmetalen velgen en is voorzien een trendy interieur met een rode en zwarte bekleding. Om beter bestand te zijn tegen sneeuw en zand, krijgt de kofferbak een harde aankleding en zijn de vloermatjes uit rubber. In het handschoenkastje zit een Audio Connection Box waarmee een iPod of MP3-speler op het systeem kan aangesloten worden.

Renault stelt de Rip Curl voor met een gloednieuwe 1.2l driecilinder turbomotor. Die krachtbron neemt genoegen met 5,9l/100km, heeft daarom ook een relatief lage emissiewaarde van 140gr CO² per kilometer en levert niettemin 100pk. Dat is vergelijkbaar met een klassieke 1.4, terwijl het koppel van 145Nm eerder door een 1.6 benzine gerealiseerd wordt. De Clio 1.2 TCE zou dus ook behoorlijk uit de voeten moeten kunnen. Exacte prestaties zijn, net als de prijzen, nog niet vrijgegeven.