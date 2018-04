Eerste foto's Kia Cee'd Sporty Wagon

Door: REDACTIE

In Genève krijgt de Cee'd-familie voor het eerst uitbreiding. De vijfdeurs is vers op de markt en krijgt nu gezelschap van een break. Die is eveneens in het Duitse onderzoekscentrum van het merk ontwikkeld. Het model krijgt de naam ‘Sporty Wagon', wat moet betekenen dat Kia de nadruk heeft gelegd op de vormgeving, zoals dat in onze streken gebruikelijk is. Toch ging ook niet alle functionaliteit verloren. Het model groeit tot 4,5m, allemaal dankzij een grotere achteroverhang, en heeft een bagagecapaciteit van 534l; 200l meer dan de hatchback.

Het onderstel werd op z'n nieuwe taak afgestemd, maar de aandrijflijnen zijn identiek aan de Cee'd vijfdeurs. Bij de benzines een 1.4, 1.6 en 2.0 met vermogens tot 143pk en bij de diesels een 1.6 met 90pk of 2.0 met 115, dan wel 140pk. Bij de vijfdeurs opteerde de inporteur in elk geval om de 2.0l dieselversies niet naar ons land te brengen. Of diezelfde redenering opgaat voor de break, is nog niet bekend. De indrukwekkende totaalgarantie van 7 jaar (of 150.000km) blijft ook hier behouden.