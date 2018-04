Volgende Skoda Superb ontsnapt

Door: REDACTIE

De allereerste foto van de volgende generatie van de Skoda Superb is in Tsjechië uit de fabriek gesmokkeld en op internet opgedoken. Skoda zal het nieuwe model wellicht volgend jaar (in 2008) op het Autosalon van Genève voorstellen, om het model dan quasi onmiddellijk te commercialiseren. Van de huidige generatie worden jaarlijks zo'n 20.000 stuks verkocht, maar Skoda hoopt dat uiteraard wat op te krikken. Er is sprake van een stijlbreuk, want de wel heel erg brave neus wordt een stuk dynamischer. Achteraan zou de traditionele kofferklep plaats maken voor een vijfde deur. De Superb wordt dus een grote hatchback.