Kleine Hyundai crossover in Genève

Door: REDACTIE

Hyundai zal in Genève niet alleen z'n nieuwe Golf-concurrent in het C-segment voorstellen. Het merk pakt ook uit met een studiemodel, dat naar verluidt van hetzelfde platform gebruikt maakt als de productieversie van de Arnejs. De HED-4 (een naam is nog niet vrijgegeven) is een compacte crossover, waarvan we hier de eerste schets tonen. Veel is er nog niet bekend, maar Hyundai maakte gebruik van ruimtevaartmaterialen om het gewicht laag te houden. De HED-4 werd getekend door de Europese design-afdeling van de constructeur.