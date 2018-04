Bejaardenhulp voor Mercedes G-Klasse

Door: REDACTIE

Mercedes heeft nog wat maatregelen bedacht om de hoogbejaarde G-Klasse -het model zag het levenslicht in 1979- fit te houden. De maatregelen komen bovenop de verjongingskuur die het product afgelopen jaar onderging. Aan de buitenzijde is de laatste evolutie de introductie van LED-achterlichten.

Aan de binnenkant verandert er wat meer. Zo werd het instrumentarium opnieuw bekeken, is de controle-eenheid voor de airco nieuw en verhuisden er enkele knoppen. Het stuurwiel is eveneens nieuw en voortaan op alle versies, met inbegrip van de 320CDI-instapper, met leder overtrokken. Houtinleg blijft een privilege van de topversies. Tot slot doet ook een extra 12V-contactpunt vooraan z'n intrede. Vanaf april is de nieuwste evolutie te koop.