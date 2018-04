A5: Audi's nieuwe Coupé!

Door: REDACTIE

Audi komt met een grote coupé. Dat was al langer geweten, maar de beelden waren een goed bewaard geheim. Twee weken voor de officiële voorstelling op de Salonvloer in Genève, zijn nu de eerste beelden vrijgegeven. Het is voor het eerst sinds 1996 dat Audi weer een vierpersoons Coupé in de rangen krijgt. Toen wer de Audi Coupé, op basis van de 80, met pensioen gestuurd. De nieuwe variant krijgt naar analogie met de inmiddels ingevoerde type-aanduidingen de naam ‘A5'. De techniek wordt net als toen grotendeels van de A4 geleend.

Het motorenpalet bestaat zo goed als zeker uit een 2.0 TFSI (177pk en 211pk), een 3.2 V6 met 265pk en drie diesels. De eerste is de 3.0 TDI met 238pk, de 2.7 V6 met 190pk wordt optie twee en de instapper wordt een 170pk sterke 2.0 TDI. Later volgen een S5 met een 4.2 V8 en een RS5 die de achtcilinder ruim 400 paarden zal weten te ontfutselen.