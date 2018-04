Hyundai's Golf-killer is los

Door: REDACTIE

De productieversie van Hyundai's wapen voor het C-segment ligt op straat. Het model is gebaseerd op de concept car die de Koreanen in september onder de vreemdsoortige naam Arnejs op het Autosalon van Parijs voorstelden. De definitieve versie krijgt de typenaam i30. Helemaal anders dan we voor Hyundai gewend zijn, en een voorbode van meer naamswijzigingen in dezelfde richting. In de toekomst mogen we een alfanummerieke benaming op alle nieuwe modellen verwachten. Alleen de succesvolle SUVs zullen hun ‘echte' naam behouden.

De i30 is een product van Hyundai's Europese ontwikkelingscentrum dat in het Duitse Rüsselsheim gevestigd is. Het werd aan de zijde van de Kia Cee'd ontwikkeld, waar het model het gros van de componenten mee deelt, maar beide constructeurs verzekeren dat behalve het koetswerk ook het rijgedrag voldoende onderscheidend zal zijn. De i30 mag zich alvast verheugen op de fiscaal vriendelijke 1.6l dieselmotor die ook tussen de voorwielen van z'n halfbroer hangt. In Genève debuteert de vijfdeursversie, die uiteraard wat pluimen verloor ten opzichte van het showexemplaar. Later komt er nog een break, terwijl er ernstige vermoedens zijn dat ook een monovolume en misschien wel een Coupé-Cabriolet in de pijplijn zitten. Een driedeursversie, zoals Kia wel van de Cee'd zal maken, commercialiseert Hyundai met zekerheid niet.

De productie van de i30 start wellicht eind deze zomer. De verwachtingen van de importeur en fabrikant zijn alvast hooggespannen. Hyundai heeft op dit ogenblik geen vertegenwoordiger in het grootse en drukst bevolkte segment.