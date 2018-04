Kia C'eed gaat topless

Door: REDACTIE

Kia heeft haast met het ontwikkelen van nieuwe versies voor de C'eed. De vijfdeurs werd in Parijs voorgesteld aan de zijde van een concept car voor de break en in Genève krijgt de definitieve versie van de break het gezelschap van een prototype van de cabrio. Kia doopte die auto Ex-C'eed. De serieproductie van het model is pas voor 2008.

De Ex-C'eed is een volwaardige vierzitter die breekt met de heersende trend van metalen klapdaken. Die zijn duur om te ontwikkelen, vreten aan de binnenruimte, leveren een pompeuze kont op fnuiken door hun gewicht rijeigenschappen. Ontwerper Peter Schreyer (ex-VW en -Audi) vind een canvas constructie een veel betere oplossing.

Het showexemplaar is uitgevoerd in dé modekleur van het moment; wit. Sierelementen in dezelfde tint worden ook in het interieur gebruikt. Kia voerde de kap uit in een donkerbruine tint.