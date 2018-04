Nog meer Audi A5

Door: REDACTIE

Tweemaal eerder is er strategische informatie over de nieuwe coupé van het merk met de vier ringen gelekt en nu zijn er ook officiële gegevens die vooral uitsluitsel bieden over de prestaties van de verschillende versies.

Het benzine-aanbod zal in eerste instantie beperkt blijven tot een 265pk sterke 3.2l V6 FSI die de 4,63m grote vierzitter in 6,1 tellen naar 100km/u en verder naar een begrensde topsnelheid van 250km/u helpt. Later komt er een 1.8 TFSI (met turbo dus) die 170pk zou leveren, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat er ook tussen beiden geen blok wordt ingepland (een 2.0 TFSI met 220pk?). Het dieselgamma is uitgebreider. De instapper wordt een 2.7 TDI met 190pk die aan 7,6 tellen voldoende heeft voor de standaardsprint en de A5 tot 232km/u snel maakt. Het model beschikt in tegenstelling tot de andere zescilinders enkel over voorwielaandrijving en neemt geneogen met 7,6l/100km. Erboven vinden we een 3.0 TDI die vooral z'n koppel van 500Nm voor zich heeft spreken. Door de asfaltverterende trekkracht rijdt de vierwielaandrijver al na 5,9 tellen 100km/u.

De S5 wordt tegelijk geïntroduceerd en heeft tussen de voorwielen een V8 met 354pk liggen en 440Nm trekkracht liggen. Een spurtje naar 100km/u neemt slechts 5,1 tellen in beslag en de begrenzer heeft er bij 250km/u z'n handen mee vol. Het blok wordt aan een handgeroerde zesbak gekoppeld. Afgezien van wat uiterlijke opsmuk, grotere (18") velgen en een sportiever afgesteld onderstel, is de S5 gelijk aan z'n mindere broertjes. Hij zou dus riant plaats moeten bieden aan vier inzittenden en hun bagage. In de koffer past liefst 455 liter.