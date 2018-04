Mercedes S600 Pullman stevig luxueus

Door: REDACTIE

Waar de Mercedes S-Klasse goed in is, is de Pullman-versie beter. De S600 Pullman is ontwikkeld voor staatshoofden, diplomaten, topfunctionarissen en prominente bedrijfsleiders die zich in alle comfort eigen is aan een verlengde Mercedes S-Klasse en met een maximum aan bescherming willen verplaatsen. Mercedes bouwt al Pullman-limousines sinds 1928, toen het eerste exemplaar geleverd werd aan de Japanse keizer Hirohito.

De S600 Pullman heeft een 512pk en 830Nm sterke biturbo V12 onder de kap, die behoorlijk wat gewicht heeft mee te sleuren. Het model is standaard voorzien van B6/7 pantsering. De Pullman schermt z'n inzittenden af van klein oorlogstuig en explosieven als handgranaten. Een exceptionele graad van bescherming, zonder zwakke punten, wordt volgens de constructeur bereikt door de bescherming van meet af aan in het productieproces in te werken. Dat maakt de ingrepen tegelijk ook discreet, want nauwelijks of niet zichtbaar.

Naar aloude traditie is het passagierscompartiment van de Pullman limousine door een vaste wand van het bestuurderscompartiment gescheiden. Aan boord kunnen vier inzittenden plaats nemen in een salon-opstelling.