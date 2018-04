Officieel: Lambo Gallardo Superleggera

Door: REDACTIE

De Gallardo Supperleggera is een Gallardo die, dat had u al begrepen, op dieet gestaan heeft. Maar omdat de Italiaanse bolide van nature al niet bepaald corpulent is, was dat een opgave. Er wordt daarom nog meer gebruik gemaakt van composietmateriaal en carbon. Een combinatie van beiden wordt voor de motorafdekking gebruikt en van het laatste materiaal zijn ook de buitenspiegels, diffuser, middenconsole, de nieuw ontworpen vleugel en de -optionele- sportstoelen gemaakt. Alles bij elkaar schudt de Gallardo op die manier 100kg af en weegt hij nog slechts 1,33 ton.

Het vijfliter V10 wordt gelijk nog even opgekitteld van 520 naar 530pk. Tot de aandrijflijn hoort ook steeds een sequentiële versnellingsbak. Andere specifieke uitrustingsdetails zijn de lichtmetalen velgen en alcantara voor het stuurwiel en de kuipjes uit de optielijst. Uiteraard gaan de prestaties erop vooruit. Op topsnelheid flirt de Gallardo Superleggera met 320km/u en de sprint neemt nog amper 3,8 tellen in beslag.