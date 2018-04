Milieudiesel: Mercedes C 220 Bluetec

Door: REDACTIE

Mercedes trekt in Genève het doek van de nieuwe C-Klasse en het voegt er ook meteen een studiemodel met de zeer milieuvriendelijke Bluetec dieseltechnologie aan toe. De Duitsers hebben die ontwikkeld om de Amerikanen aan de diesel te krijgen en beperkten zich tot op heden tot acht- en zescilinderversies, maar onder de kap van de C 220 zit nu ook een viercilinder. Die is goed voor 170pk en levert niet minder dan 400Nm trekkracht.

De Bluetec-diesel neemt genoegen met 5,5l kostbaar vocht per 100km. Hij dankt z'n naam aan de geavanceerde filter die de uitstoot zo sterk reduceert dat het model moeiteloos voldoet aan de Euro 6-norm die pas na 2010 in voegen gaat. Dat mag evenwel niet verbazen, want ook de gewone viercilinder van Das Haus slaagt met behulp van een roetfilter voor dat examen.