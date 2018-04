Jaguar XJ agressiever

Door: REDACTIE

Jaguars vlaggenschip start modeljaar 2008 met een bezoek aan de plastisch chirurg. De geheel in aluminium opgetrokken XJ komt voortaan wat agressiever voor de dag. Vooral de neus werd stevig onder handen genomen. Onder een nieuwe grille, vinden we het meest in het oog springende nieuwe stijlkenmerk; een gapende luchthapper. Die wordt geflankeerd door twee nieuw ontwikkelde mistlichten. Op de flank verschijnen luchtdoorstroomopeningen terwijl die er tot op heden alleen bij de topversie zaten. De zijdelingse richtingaanwijzers zijn voortaan in de spiegels geïntegreerd. Achteraan omvat de ‘makeover' een discreet vleugeltje dat door een brede chroomstrip onderlijnd wordt en een bumper die aansluit bij het strengere lijnenspel vooraan.

In het interieur monteert Jaguar compleet nieuw zitmeubilair. Dat is voortaan altijd voorzien van verwarming en kan optioneel met ventilatie worden uitgerust. Omdat de rugleuning van de voorzetels hertekend is, neemt de beenruimte achteraan toe. Onder de kap vinden we nog steeds een V6 of V8 benzinemotor en de 2.7l V6 dieselkrachtbron. De recent in de Range Rover geïntroduceerde V8 diesel wordt niet onder de kap van de XJ gelepeld.