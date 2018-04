Ook Volvo XC70 in Genève

Door: REDACTIE

In 1996 toonde Volvo zich trendsetter met zijn eerste XC. De concurrentie zou het voorbeeld volgen en de trend van ‘crossovers' en ‘cross-country'-modellen versterken. Vooral de Ame-rikanen reageerden enthousiast op dit alternatief voor de daar goed ingeburgerde SUV. De nieuwkomer verschijnt op het salon van Genève samen met de eveneens gloednieuwe V70 en is meer dan ooit een ‘lifestyle'-auto. Hij slaagt erin om een stoer en opgemerkt uiterlijk te paren aan elegantie, zodat hij zich zowel in een luxueuze winkelbuurt als op de toegangsweg tot de skiliften in zijn sas voelt. De donkere beschermpanelen hebben plaats gemaakt voor gekleurde exemplaren, zodat de functionaliteit behouden blijft, doch het plaatje minder agressief oogt. Overigens hebben de Volvo-ontwerpers juist extra aandacht gehad voor een efficiënte bescherming van het koetswerk bij het doorkruisen van ruwer terrein. De door Volvo aange-boden velgen gaan tot maat 18".

Het interieur kiest voor luxe, met als nieuwkomer een ‘Espresso Brown'-aankleding, die gekenmerkt wordt door een warme, donkere kleur voor de zetels, deurpanelen en het dashboard in contrast met de zandkleurige detaillering voor de rest van het interieur. De compleet nieuwe XC70 krijgt meer power onder de kap, met een 6-cilinder benzinemotor (3.2 238pk) of een 5-cilinder turbodieselmotor (185 pk).

De krachtverdeling loopt over een elektronisch gestuurde Haldex-koppeling. ‘Hill Descent Control' dat standaard gemonteerd zit, vergemakkelijkt het terreinwerk, meer in het bijzonder het afdalen van hellingen, waar het ABS automatisch de snelheid beperkt, zodat de bestuurder ook op gladde afdalingen meer controle heeft. Optioneel is het ‘Four-C' actieve onderstel le-verbaar (Continuously Controlled Chassis Concept), dat keuze laat uit 3 verschillende dempinginstellingen. Amper 1/25e seconde volstaat voor een verandering van schokdemperinstelling van max. zacht naar max. hard. De nieuwe Volvo XC70 mag in de herfst 2007 bij de concessies verwacht worden.