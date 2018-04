Opel GTC Concept

Door: REDACTIE

Terwijl de wereld zat te wachten op een vierdeurs concept, de voorbode voor de nieuwe Vectra, was de Opel-afdeling druk doende met een coupé. De tweedeurs staat te pronken op de Opel-stand in Genève. En toch mag deze GTC als een voorbode van de volgende Vectra-generatie gezien worden. Opel plant een stijlbreuk. Weinig verassend want de sedan werd dan wel op een facelift getrakteerd, het is nog een Opel van voor de recente injectie van dynamisch genetisch materiaal. De stijlbreuk zou zo ingrijpend kunnen zijn dat de Duitsers af willen van de naam Vectra. In de wandelgangen gaat ‘Insignia', naar een eerder voorgesteld studiemodel (dat destijds als de opvolger van de Omega getipt werd, maar er niet kwam), regelmatig over de tongen.

De GTC Concept biedt plaats aan vier inzittenden die geheel volgens de heersende traditie elk over een kuipzitje beschikken. Ook de interieuraankleding is resoluut sportief. Opvallend zijn bijvoorbeeld de aangegeven centerpositie van het stuurwiel (in contrasterende rode stof), de afgeplatte onderzijde van de stuurvelg en het veelvuldige gebruik van pianozwart gelakte sierlijsten. Opel ruilt ook z'n typerende geel-witte verlichting in voor een sportieve rode gloed. Opvallend: terwijl de koets weinig productierijp is, lijkt het interieur zo van de band te komen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.