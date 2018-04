Jaguar maakt XKR nog exclusiever

Door: REDACTIE

In Genève toont Jaguar de XKR Portfolio als speciale serie. Uiterlijk vallen de 20" Cremona vijfspaakvelgen in gepolijst lichtmetaal op, de aangepaste voorbumper, ventilatiesleuven op de motorkap, aluminiumafwerking op de radiatorroosters en zijdelingse luchthappers. Jaguar reserveert een exclusieve koetswerkkleur - Celestial Black - aan de XKR Portfolio. Onder de kap huist de 4.2 liter motor, geholpen door een compressor. De 416 pk en 560 Nm koppel helpen hem aan een elektronisch begrensde top van 250 km/u, terwijl 5,2 seconden volstaan om uit stilstand de 100 km/u te bereiken.

Jaguar spaarde technisch geen moeite en pakt uit met een remsysteem dat ontwikkeld werd door het eigen ‘Special Vehicles team' en remproducent Alcon. Deze speciale serie gaat dan ook prat op het grootste en krachtigste remsysteem dat Jaguar ooit in productie monteerde. De remschijven meten 400 mm vooraan (+45 mm t.o.v. de standaard XKR) en worden aangegrepen door krachtige remzadels met zes zuigers. Achteraan staan remzadels met vier zuigers en 350 mm remschijven paraat. Naar het voorbeeld van de autosport zitten er groeven in de vorm van een halve maan gesneden in het oppervlak van de remschijven, wat afzetting op de remblokken voorkomt. De ‘R'-badges op de voorste remzadels verwijzen naar het uitzonderlijke remvermogen.

In het interieur van de XKR Portfolio zorgt de samenwerking met het bij melomanen vermaarde Britse luidsprekermerk Bowers & Wilkins voor een exclusieve muzikale omlijsting. Bowers & Wilkins lepelde 525 Watt versterkervermogen, een Dolby Pro Logic II surround sound decoder en luidsprekers met Kevlar-conussen voor laag en midden in de XKR. De hoge tonen worden toevertrouwd aan tweeters met aluminium koepelmembranen.