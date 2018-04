Na 14 jaar nieuwe Renault Twingo

Door: REDACTIE

In april 1993 zorgde Renault voor ophef met de introductie van de Twingo, een auto voor de stad en voor een jong publiek, slechts leverbaar in 4 hoogst ongewone kleuren. Het liep allemaal wat anders dan de marketing had uitgestippeld, maar de Twingo veroverde - zij het na een wat moeizame aanloop- wel massaal de harten van een breed autopubliek. De Twingo bevestigde zichzelf modeljaar na modeljaar, herhaald geholpen door een aantrekkelijke speciale reeks. Zo komt het dat Renaults kleine met 2,4 miljoen verkochte exemplaren een meer dan dubbele carrière mag afsluiten in vergelijking tot de gangbare houdbaarheid van een automodel! Met de nieuwe Twingo, gebouwd in de Sloveense fabriek van Novo Mesto, versterkt Renault zijn positie in het segment van de kleine wagens.

De nieuwkomer trekt ten strijde met flink wat krachtiger motoren en een onderstel uit het B-segment. Opmerkelijk is de liefst 100 pk krachtige 1.2 TCE turbobenzinemotor. Bij de benzinemotoren blijft de 1.2 van 60 pk de basis vormen, gevolgd door de 1.2 16v met 75 pk. De Twingo heeft nu ook eindelijk recht op een diesel en opteert voor de 70pk versie van de 1.5dCi, met slechts 113 g/km CO2 uitstoot. Een manuele 5-bak is in alle gevallen standaard. Voor de 100pk turbomotor worden de verhoudingen ingekort. Renault ziet de nieuwe Twingo niet langer als een zuivere stadsauto en dat is goed merkbaar aan de veiligheidsuitrusting met o.a. zijdelingse airbags, een krachtige reminstallatie, automatische ontsteking van de lichten, enz.

De Twingo blijft compact met 3,60 m lengte en een breedte van 1640 mm. Zijn wielbasis meet 2367 mm. In het belang van de moduleerbaarheid krijgt het interieur vier onafhankelijke en verschuifbare zetels. Renault voorziet een aansluiting voor draagbare muziekspelers, waarvan de bediening wordt overgenomen door de toetsen in het stuurwiel. Een Bluetooth-interface voor handenvrij bellen verschijnt op de optielijst, evenals een automatische airco, parkeerhulp en een vergroot elektrisch bediend panoramisch open dak (666 mm lang en 497 mm breed). De nieuwe Twingo verschijnt in liefst zes verschillende uitvoeringen: Access/Authentique, Expression, Privilège, Initiale (met standaard lederen bekleding), Dynamique en een GT-versie als bekroning van het gamma.

Het laadvolume varieert van minimaal 165 l (4 zetels maximaal achteruit) tot maximaal 959 l met de achterzetels plat. Met de rugleuning van de passagierszetel plat, kunnen voorwerpen met een lengte tot 2,15 m vervoerd worden. Een hoogst persoonlijke Twingo kan samengesteld worden via het programma ‘my Twingo', dat decoratieve koetswerkaankledingen bevat alsook interieuruitrustingen, zoals bv. de ‘organizer box' en ‘make-up box'.