Renault Clio Grand Tour Concept

Door: REDACTIE

Met de Clio Grand Tour Concept polst Renault op het salon van Genève naar het verkooppotentieel voor een compacte break en geeft een teken aan Peugeot dat het met zijn 206 SW (binnenkort afgelost door de 207 SW) niet langer het monopolie zal genieten.

Met zijn lengte van 4,20 meter mikt de Clio Grand Tour Concept op een publiek dat op zoek is naar een kleine reisbreak. Hij beschikt over een ruim bagagecompartiment van 430 liter en een laadlengte tot 1,70 meter. Zoals we bij vele prototypes te zien krijgen, opteert Renault eveneens voor 4 afzonderlijke zetels met geïntegreerde hoofdsteunen. De rugleuning van de achterzetels kan gemakkelijk worden neergeklapt om een vlakke laadvloer te verkrijgen en het laadvolume op te drijven tot 1275 liter. Het interieur baadt in een gele lichtgloed, verwijzend naar Renaults merkkleur. De middenconsole, de koffervloer en de deurbekleding zijn voorzien van streepjes geel licht.

De originele lijnen van de Clio III worden onderstreept door meer uitgesproken welvingen. Renault gaat voor een dynamische uitstraling voor het driedeurskoetswerk, dat getooid is met dakstangen, verbrede voor- en achtervleugels, extra geprofileerde spatschermen en andere optische make-up.

Bij het prototype op basis van het Clio III-gamma ligt een 200 pk sterke 2.0 16v benzinemotor onder de kap. In combinatie met zijn manuele zesversnellingsbak accelereert hij in amper 7,2 seconden van 0 tot 100 km/u. Met zijn 18" velgen vooraan en 19" exemplaren achteraan, oogt de Clio Grand Tour Concept bijzonder levendig.

Het prototype werd ontwikkeld rond het thema van fotografie en multimedia. Het beschikt dan ook over een immense elektronische uitrusting die door Samsung werd aangereikt.