De top: Spyker C12 Zagato

Het Nederlandse automerk Spyker nam -zoals eerder al uitlekte- stijlhuis Zagato onder de arm voor de ontwikkeling van een speciale sportwagen. Een normale Spyker wordt niet bepaald in grote oplagen gemaakt, maar de C12 Zagato wordt met 24 stuks wéér een stukje zeldzamer. De prijs voor al die exclusiviteit is € 495.000, exclusief transport of belastingen.

De C12 Zagato heeft een 500pk sterke 6.0l V12 van Audi-origine onder de kap. De Italiaans-Nederlandse bolide katapulteert zich ermee naar 100km/u in amper 3,8 tellen en houdt het pas bij 310km/u voor bekeken.