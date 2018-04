Chinese coupé op komst

Door: REDACTIE

De Chinese autobouwer Brilliance schrijft een nieuw hoofdstuk in z'n agressieve Europese veroveringspolitiek. Nadat het eerder bekendmaakte nog dit jaar de grote berline BS6 en de middenklasse BS4 op de markt te brengen, stelt het merk in Genève de BC3 voor. Officieel is die grote Coupé nog een studiemodel, maar in 2008 komt hij gewoon op de markt. Brilliance plant ook nog een stadsauto en een SUV. De Europese invoerder is in Duitsland gevestigd. Dat bedrijf gaat met autosupermarkt Cardoen in zee voor de verdeling voor de Belgische- en Nederlandse markt.