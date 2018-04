Cadillac BLS krijgt break

Door: REDACTIE

Cadillac z'n nieuwe, grotendeels op de Europse markt gerichte, BLS sedan is stevig aan het floppen. De verkoopsaantallen blijven ver onder de verwachting en in ons land zijn er nog slechts een handvol van verkocht. Maar General Motors bergt de plannen nog niet op want er komt nog een break. Die is uitsluitend gericht op zakelijk Europa, want Amerikanen lusten geen breaks. De ontwikkelingskost van de BLS was eerder klein omdat het model onderhuids alles leent van de Saab 9-3 (die op zijn beurt overeenkomsten vertoont met de Opel Vectra). Dit model staat nu eens niet in Genève, maar wordt in september op het Autosalon van Frankfurt voorgesteld.

Omwille van de eerder aangehaalde banden met Saab, is het motorenpalet van de nieuwe Cadillac perfect voorspelbaar. De zeldzame benzineliefhebber krijgt de keuze uit twee geblazen viercilinders met een inhoud van 2 liter. De eerste levert 175pk en de krachtiger variant tikt af op 210pk. Een zescilinderblok met een inhoud van 2,8l, eveneens voorzien van een turbo, moet 255 paarden op stal hebben. En dan zijn er nog de (veel belangrijker) diesel: 1.9l groot, van Fiat-origine, en goed voor 150pk.