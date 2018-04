Aston Martin is verkocht

Door: REDACTIE

Ford heeft een koper gevonden voor luxemerk Aston Martin. Dat maakte het concern zopas bekend in Londen. De nieuwe eigenaar is een consortium van drie investeerders. De eerste is Prodrive, een bedrijf dat vooral gekend is uit de motorsport en onder meer de raceversies van Aston Martin prepareert. De tweede is john Sinders, een bankier uit Houston, Texas en tenslotte Investment Dar, een bedrijf uit Koeweit met activiteiten in onder meer de banksector, logistiek, vastgoed en verzekeringen.

Dr Ulrich Bez, die sinds 2000 aan het hoofd van Aston Martin staat en het bedrijf naar z'n eerste positieve jaarresultaat in tijden leidde, blijft aan het hoofd. Het consortium wil zijn plannen gewoon doorvoeren. Daarbij hoort ook de Rapide; een vierdeurs sedan waarvan het eerste prototype vorig jaar in Detroit werd onthuld.