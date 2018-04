67% van Fords afzet voor Fiesta-Focus-C-Max

Door: REDACTIE

Ford heeft een goed 2006 achter de rug want het kon 6.650 auto's meer afzetten dan het jaar tevoren. Wat werd afgenomen door de afzwaaiende Mondeo ging naar een meerverkoop voor de C-Max al is dit, wat Ford niet gezegd wil hebben, een Focus. De 3 F-en (dat zijn de Fiesta , de Focus en de Focus C-Max) nemen meer dan 67 % van de verkoop van het merk met het blauwe ovaaltje voor hun rekening. Samen met nog een andere F, de Fusion, wordt dat zelfs ruim 75%.

Dat ook de Ka het redelijk goed doet, kan worden afgeleid uit de derde stek in het nationale A-segment. Alles wel beschouwd zijn het de Fiesta en de Focus die voor Fords boterham met beleg zorgen. Daar zal, na de nog recent gecommercialiseerde S-Max en Galaxy, nog meer verandering in komen met de nieuwe Mondeo annex Turnier break. Want met de grote modellen komt er meer geld in het laatje, zoals reeds een halve eeuw geleden de grote Ford- baas predikte met zijn "kleine auto's, kleine winsten". Weldra komen dus de Mondeo en Turnier op de markt , krijgt de C-Max nu ongeveer een facelift terwijl de Galaxy en de S-Max er een automatische versie bijkrijgen. De nieuwe Fiesta is waarschijnlijk voor 2008.