Hyundai werkt aan toplimousine

Door: REDACTIE

Hyundai heeft met de Azera, waarvan we u eerder dit jaar een rijimpressie van de nieuwe dieselversie voorschotelden, reeds een sedan in huis die het merk naast de Mercedes E-Klasse parkeert. Maar de Koreanen zijn ambitieuzer en willen ook het segment van de toplimousines aanvallen. Daarom komt het merk op de New York Motor Show met een studiemodel van een nog grotere vierdeurs.

Het studiemodel heet Genesis, maar krijgt in z'n definitieve versie wellicht een alfanumerieke benaming. De in Genève voorgestelde vijfdeurs voor het C-segment heet i30, deze concurrent voor onder meer de Audi A8 en Lexus GS300 krijgt wellicht i70 op de kofferklep. Onder de kap zit een zescilinder.