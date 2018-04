VW studiemodellen in Genève

Door: REDACTIE

Op het Salon van Genève exposeert VW twee studiemodellen van bedrijfsauto's. De Caddy Life ‘Edition" onderscheidt zich van de huidige modellen door zijn front met veel chroom, Xenon-koplampen, verlaagd sportchassis en aluminium velgen. De uitrusting is bijzonder compleet en omvat onder meer een schuifdak, Climatronic klimaatregeling, een multifunctioneel stuurwiel, Tempomat snelheidsregelaar, navigatiesysteem, CD-lezer, centrale vergrendeling enz... In de loop van dit jaar zullen enkele van deze extra's leverbaar zijn op de seriewagens.

De PanAmericana Multivan is een studie die werd gebouwd als hommage van de twee rekordritten tussen Alaska en Vuurland. De Van is in een speciale kleur gelakt, staat 3 cm hoger op z'n poten, heeft een versnellingsbak met korte verhoudingen en is geschikt voor het rijden op ongebaande paden.