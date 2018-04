Door: REDACTIE

In VW's fabriek in Wolfsburg is de 25 miljoenste Golf geproduceerd. Het model is aan z'n 33ste jaargang en vijfde generatie bezig. Het exemplaar in kwestie is een rode Sportline met de 140pk sterke 1.4 TSI-krachtbron. Aan het huidige productietempo is het over anderhalf jaar aan nummer 26 miljoen.