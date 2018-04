Bentley wereldrecord ijsrijden: 312km/u

Door: REDACTIE

De viervoudige wereldkampioen rallyrijden Juha Kankkunen zorgde voor een nieuw snelheidsrecord ijsrijden. Hij deed dit met een Bentley Continental GT geschoeid met Nokia Hakkapiliitta spijkerbanden op de Botnische zeebaai voor het Finse vasteland.

Om officieel erkend te worden voor het Guinness Book of World Records worden strenge eisen gesteld. Zo moet het parcours één kilometer lang zijn en wordt de meetapparatuur halverwege het traject opgesteld. De poging moet eenmaal in beide richtingen gebeuren. Het ijs moet op natuurlijke wijze worden verkregen en mag niet met chemicaliën zijn behandeld en de banden moeten voor het wegverkeer zijn gehomologeerd.

De hoge snelheid stelt zware eisen aan de grip en de stabiliteit van de banden. De belasting bij hoge snelheden is extreem. Haalt de auto een snelheid van 310 km per uur dan weegt een stalen spijker met een normaal gewicht van één gram 2,2 kg. Dan rijdt de auto 90 meter per seconde en slaat elke nagel meer dan 40 maal per seconde op het ijs.