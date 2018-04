Hyundai Genesis mikt hoog

Door: REDACTIE

Op de New York Autoshow zal Hyundai een studiemodel voorstellen voor een nieuwe luxeberline; Genesis. Die gaat volgend jaar in productie en wordt het onbetwiste topmodel van de constructeur, boven de Azera/Grandeur.

Hyundai vijst een knoert van een V8 op het platform van de limousine. Goed voor meer dan 300pk die via de obligate automaat hun weg naar de achterwielen vinden. Het is de eerste aandrijflijn met achterwielaandrijving van de Koreaanse autobouwer. In zes tellen moet het model 100km/u rijden en de top hoort boven 200km/u uit te komen. Er wordt overigens meteen gewag gemaakt van een ‘kleinere' 3,8l zescilinder. Over dieselmotoren wordt dan weer met geen woord gerept. Hyundai is niet meteen van plan de Genesis op het Oude Continent te commercialiseren.