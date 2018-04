Seat werkt aan zevenzits Altea XXL

Door: REDACTIE

Afgelopen week stelde de Raad van Bestuur van de Volkswagen Groep de toekomst van Seat veilig. Het merk krijgt de middelen om op korte termijn een sportieve berline voor het B-segment te ontwikkelen. Seat gaf daarbij meteen aan ook in andere nieuwe segmenten te willen spelen. De eerste indicatie daarvoor was reeds op het Autosalon van Genève te zien. Daar stond een op de Altea XL gebaseerde SUV met vierwielaandrijving onder de naam Freetrack te pronken. Wellicht gaat die in 2009 in productie. Maar dat is niet de enige variant op het Altea thema. Het succes van de compacte monovolume en z'n grotere tegenhanger Altea XL smaakt blijkbaar naar meer.

Reeds in de loop van volgend jaar wil Seat een zevenzitsversie van de Altea op de markt brengen. Het Spaanse merk wil op die manier de kritiek op de afwezigheid van een derde zitrij in de Altea XL weerleggen. Opvallend, Seat gaat niet voor noodzitjes maar wil van de grootste Altea -die naar analogie met de Altea XL wellicht ‘XXL' zal heten- een volwaardige zevenzitter maken. Het onderstel wordt daartoe met 30cm verlengd. Een ingreep die de XXL 4,76m in plaats van 4,46m (XL) groot maakt. Om de toegang tot de achterste bank te optimaliseren worden drie portieren aan elke kant gemonteerd. Seat kiest niet voor drie conventionele deuren; het derde achterportier is een kleine tegengesteld opende ‘zelfmoorddeur'. Met twee volwaardige zitplaatsen en een onberispelijke toegankelijkheid ervan, wil Seat ook de klanten van z'n grote monovolume (Alhambra) een alternatief bieden. Die is met z'n lengte van 4,63m al lang niet meer de grootste in z'n segment. Bovendien staat de Alhambra bij Seat al sinds 1995 in de catalogus en wordt het model pas in 2010 afgelost.