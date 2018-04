Indisch Mahindra bouwt Logan

Door: REDACTIE

Dacia-Renault pikt snel in op het onverwachte succes van de Logan. Tegen 2009, dus na amper vijf jaar bestaan, zullen er reeds één miljoen exemplaren zijn gebouwd. Nu volgt de joint venture Renault-Mahindra die de Logan zal construeren à rato van 50.000 exemplaren per jaar. De Indische Logan zal worden aangeboden voor de prijs van 428.000 roepies ( ongeveer 7400 Euro want 1 roepie = 0,01734 Euro). Opvallend is dat vier weken na de bestellingen de auto's zullen kunnen worden geleverd. Het motorentrio bestaat uit de 1.4 van 75 pk en de 1.6 van 84 pk in de benzine-uitvoeringen en de 1.5 dCi diesel van 65 pk. Precies in het niet zo milieubewuste India wil Renault de toon aangeven. De CO2-uitstoot van de 1.5 dCi werd 125 g/km gedrukt.

Mahindra is een van de tien grootste industriële bedrijven van India, is de vijfde grootste constructeur van landbouwtractoren ter wereld en is in eigen land marktleider in het segment van de polyvalente lichte bedrijfswagens.