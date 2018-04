Ford presenteert snelste Mustang ooit

Door: REDACTIE

Ford trekt op de New York autoshow het doek van de Ford Shelby GT500KR. Een hele mond vol voor wat de snelste Mustang ooit is. De toevoeging ‘KR' staat dan ook voor het weinig bescheiden ‘King of the Road'. Het model is, vooral in aankleding en vormgeving, gebaseerd op KR-mustang uit 1968. Die kwam midden dat jaar in een beperkte reeks (met ook nog ‘Cobra' in de naam) op de markt. Ford verkocht destijds 1.570 stuks van de 400pk sterke Mustang; 1053 coupé's en 517 cabrio's. Zo'n vaart zal het met deze Mustang niet lopen, want het merk met de blauwe ovaal limiteert de oplage tot 1.000 -genummerde- exemplaren.

Hoewel het model nu al in New York staat te blinken, moeten ook de Amerikanen nog tot volgende lente wachten op levering. Onder de kap, vervaardigd uit het lichtgewicht carbon, zit een 5,4l grote V8 met compressor. Die werd ook nog eens op een vermogenskuur van Ford Racing getrakteerd en levert daardoor niet minder dan 540pk. Naar de prestaties laat Ford voorlopig alleen raden.