3,5l V8 instapmotor voor Jaguar XK

Door: REDACTIE

Jaguars sportwagen krijgt een kleinere (instap-)motor onder de kap. Vanaf september is de XK ook beschikbaar met een 3.5l V8 benzinemotor. Die is gebaseerd op de atmosferische en drukgevulde 4.2l V8 die tot heden in de XK, maar ook de XJ en S-Type verkrijgbaar waren. De krachtbron krijgt een krukas met kortere slag. Om een compressieverhouding van 10,5:1 te kunnen behouden worden langere drijfstangen aangewend.

Het achtcilinderblok levert in z'n nieuwe configuratie 256pk en 334Nm. Het model spurt ermee naar 100km/u in 7,6 tellen en laat een normverbruik van 11,3l/100km over de gemengde cyclus registreren. De 3,5l wordt leverbaar in Duitsland, Oostenrijk, Portugal, Zwitserland, Italië, Luxemburg en België. In ons land zal aan de Coupé een prijs van € 75.600 hangen. De Cabrio is vanaf € 84.000 op uw naam te schrijven.