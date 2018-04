Kia KND-4 vol toekomsttechnologie

Door: REDACTIE

Kia voelt zichzelf als één van de marktleiders in het SUV-segment verplicht om de toekomst mee gestalte te geven. En de Koreanen denken dat te doen met de op het Salon van Seoul onthulde KND-4. Het is een 4,46m lange 3-deurs SUV die het merk vol toekomsttechnologie stak.

De cross-over kenmerken maken de compacte SUV zowel voor stedelijk als off-road gebruik geschikt. Van het exterieur hoeven we ons niet te veel aan te trekken, maar de oplossingen in het futuristische interieur worden in sneltempo productieklaar gemaakt.

Voor communicatie aan boord is de volgende generatie Bluetooth-technologie ingebouwd. Het DVD-station kan ook de Blu-ray hoge densiteitschijfjes lezen en de verlichting is van het Amoled-type (Active-Matrix Organic Light Emitting Diode). Die heeft als grootste voordeel dat de verlichtte oppervlakken flinterdun kunnen zijn.