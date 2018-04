C-Klasse krijgt vierwielaandrijving

Door: REDACTIE

Mercedes kondigt voor z'n nieuwe C-Klasse meteen een technische verfijning aan. Vanaf september is het model ook met permanente vierwielaandrijving te bestellen. De aandrijflijn wordt beschikbaar op alle zescilindermodellen.

Das Haus claimt een nog betere 4MATIC-vierwielaandrijving van voorheen. Het centrale element van het systeem is een tussenbak met middendifferentieel ie in de 7-trapsautmaat ingebouwd is. Die verdeelt het koppel volgens een 45:55-verhouding over de voor- en achteras. Een nieuw ontwikkelde meervoudige plaatkoppeling op dat middendifferentieel kanaliseert het vermogen naar de vier wielen. De blokkeerkracht tussen voor- en achteras bedraagt nog slechts 50Nm. Volgens Mercedes vertrekt de C-Klasse daardoor nog beter op een gladde ondergrond. Het 4MATIC-systeem is steeds aan stabiliteits- en tractiecontrole gekoppeld.

De C280 met vierwielaandrijving verbruikt 9,6l/100km. Dat is 2 deciliter minder dan zijn voorganger. De C320 CDI laat niet minder dan 224 noeste dieselpaarden op de aandrijflijn los en neemt genoegen met 7,7l/100km. Door de toevoeging van de 4MATIC C-Klasse, heeft Mercedes niet minder dan 49 vierwielaangedreven versies -over alle productlijnen heen- in catalogus.