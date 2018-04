Hyundai i30: de break

Door: REDACTIE

Hyundai heeft op het Autosalon van Seoul de reeds aangekondigde breakversie van de nieuwe i30 voorgesteld. Het model werd net als de vijfdeursversie die afgelopen maand tijdens het Autosalon van Genève debuteerde, in het Europese Designcentrum in Rüsselsheim ontworden. Het is het zustermodel van de Kia Cee'd, waarvan inmiddels ook al een break werd voorgesteld.

Hyundai kleeft op deze i30 ook nog de letters CW, van ‘CrossWagon'. Het model is met z'n 4,47m 23cm langer dan de hatchback. De wielbasis neemt met 9cm toe tot 2,7 meter. In het ontwerp moeten de hoge achterlichtblokken en dakrails de aandacht naar zich toe trekken. Het motorenpalet wordt vergelijkbaar met dat van de hatchback. De Koreanen bevestigen alvast de komst van drie diesels; een 1.6 CRDi met 90pk, eenzelfde krachtbron met een meer geavanceerde turbo voor 115pk en een 2.0 CRDi van 136pk. De lancering van de i30 CrossWagon is voorzien voor begin 2008.