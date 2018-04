Skoda Roomster Scout vertrekkensklaar

Door: REDACTIE

Skoda heeft z'n avontuurlijke versie van de Roomster klaar. Die heet, naar analogie met de stoer aangeklede versie van de Octavia, Scout. Op vier en vijf mei wordt het model in ons land geïntroduceerd. Met z'n robuust uitgevoerde bumperschilden, wielbogen en dakrails is de Roomster Scout 14mm langer, 11mm breder en 43mm hoger dan het standaardexemplaar. De Scout staat steeds op 16-duims lichtmetalen velgen en is optioneel met 17-duims exemplaren verkrijgbaar. Het interieur krijgt een specifieke uitstraling. Die wordt verzekerd door zilverkleurige sierstukken, een lederpack dat het stuur en de versnellingspook omvat en een specifieke reliëfstof met twee tinten voor de zetelbekleding.

De Scout-versie is niet voor het ganse motorenpalet van de Roomster beschikbaar. Benzinerijders moeten kiezen uit de 1.4 16v met 86pk of de 1.6 16v met 105pk. De dieselopties zijn een 1.4 TDI (driecilinder) met 80pk en de 105pk sterke 1.9 TDI (viercilinder). Allen zijn ze gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, maar de 1.6 16v kan optioneel aan een Tiptronic zestrapsautomaat gepaard worden. Technische aanpassingen zijn er niet; de Roomster Scout sleept zich gewoon aan de voorwielen door het verkeer. Een benzine is er vanaf € 16.590. De goedkoopste diesel wisselt voor € 18.290 van eigenaar.