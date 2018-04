Volvo neemt S40 en V50 onder handen

Door: REDACTIE

Na vier jaar acht Volvo de tijd rijp om de S40 en V50 onder handen te nemen. De Zweden doen vooral ingrepen om het leven aan boord aangenamer te maken. In één adem wordt de T5 topversie krachtiger en wordt het verschil tussen de break V50 en de berline S40 wat groter.

De V50 is voortaan herkenbaar aan een onderin de bumper gepositioneerde driedelige luchtinlaat, terwijl de S40 één enkel in de breedte doorgetrokken exemplaar kreeg. De facelift omvat voor beide modellen eveneens hertekende en hoger gepositioneerde achterlichten en aangepaste bumpers voor- en achter. Andere uitlaten moeten de sportiviteit benadrukken.

Aan de binnenkant hertekenden de ontwerpers een nieuwe centrale console die voortaan ook in verschillende afwerkingen (zoals hout) beschikbaar is. De luidsprekers in de portieren zijn aangepast zodat er voortaan ook bergruimte is voorzien en het opbergvak achter de centrale console is voortaan aan het zicht te onttrekken.

Bij een noodstop knipperen de remlichten voortaan vijf maal per seconde om achteropkomend verkeer op eventueel gevaar te wijzen. Die functie heet EBL ) Emergency Brake Lights. En dan hebben we nog enkele technische aanpassingen; de T5 topmotor wint 10pk en is voortaan 230 paarden sterk. De D5 topdiesel krijgt naast de automaat ook een handgeschakelde versie. Die bak kan meer koppel verwerken en de diesel laat in dat geval 400Nm in plaats van 350Nm op de aandrijflijn los.