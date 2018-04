Nissan doet België zelf

Door: REDACTIE

Nissan wil voortaan zelf de invoer op de Belgische markt verzorgen. Over het nieuws stuurde het merk nog geen officieel communiqué, maar het verscheen in de kranten De Tijd en de De Morgen. Op dit ogenblik is de import in handen van een onafhankelijke importeur, Marubeni, waar een zeventigtal personen werkzaam zijn. Wanneer de omschakeling plaatsheeft is nog niet geweten. Met de beslissing volgt het bedrijf alvast een trend. Goed twee jaar geleden werd de overeenkomst tussen Mitsubishi en onafhankelijke importeur Alcopa (thans nog steeds importeur van Hyundai, Suzuki en Isuzu) opgezegd. Begin deze maand werd het Belgische Mazda-filiaal verantwoordelijk voor de invoer en marketing van Mazda's in de Belux, in plaats van onafhankelijk importeur Beherman dat daardoor enkel nog Saab in portefeuille heeft.