Porsche doet Transsyberia met Cayenne

Porsche vindt het nodig even te bewijzen dat je in een Cayenne meer kan dan alleen maar flaneren langs grote boulevards. Het heeft dan ook een Cayenne S ingeschreven voor de Transsyberia rally. De 6200km lange beproeving (van 2 tot 17 augustus) brengt het model van Moskou in Rusland naar de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar.

Onder de kap zit de 4,8l grote V8 met 385pk van de Cayenne S. Daaraan werd niets gewijzigd. Om ervoor te zorgen dat de beademing van het blok tijdens de ganse rit gevrijwaard blijft, monteert het sportwagenmerk wel een snorkel. De ophanging werd verstevigd en tegen de bodem zitten extra grote en dikke beschermplaten. Om aan de regels te voldoen, moest Porsche een rolkooi monteren en verdween de achterbank.