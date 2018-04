Chinees geweld: Chery Shooting Sport

Door: REDACTIE

De Chinese autobouwer Chery werkte zich in het verleden vooral in de kijker met modellen die verassend veel overeenkomsten vertoonden met succesvolle producten elders in de wereld. Maar dat stadium wil het merk achter zich laten. Op de Shaghai Motor Show stelt de grootste Chinese autobouwer deze Shooting Sport voor.

De Chery Shooting Sport is een praktisch gelijnde driedeurs die met z'n lange, weinig aflopende daklijn het midden houdt tussen een break en een conventionele hatchback. Het lijnenspel is door de ontwerpers van het Italiaanse Torino Design bedacht.