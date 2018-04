Renault Maxity: Citytruck

Door: REDACTIE

In de wereld van de bedrijfsvoertuigen maakt men er geen punt van om quasi identiek dezelfde voertuigen te verkopen met alleen een ander merklogo. Zo is de nieuwste aanwinst van Renault Trucks, de Maxity, eigenlijk een Nissan Cabstar met enkele retouches. Renault zorgt in het interieur voor een lichte kwalitatieve upgrade, zodat de klant tenminste een objectieve reden heeft om te kiezen tussen de twee merken. Renault, dat eigenaar is van Nissan, plaatst de Maxity tussen de Mascott en de Master, twee andere lichte bedrijfsvoertuigen uit de zwaardere range. Overigens kan men het zien als een uitwisselingsproject want Nissan heeft in zijn gamma dan weer de Kubistar, de Primastar en de Interstar, die men in het Renault-gamma terugvindt onder de namen Kangoo, Trafic en Master.

De Maxity is; zoals de naam het zegt, een citytruck met een frontstuurcabine. Je zit in deze mini-truck dus op de motor, dat zorgt voor een compacte cabine en dus veel laadlengte. Bij een zelfde totale lengte biedt de Maxity een halve meter meer laadlengte dan de Mascott. Een ander voordeel van het frontstuurconcept is de grote wendbaarheid in de stad. De Maxity wordt aangedreven door een euro IV 2.5 liter common rail diesel die in 110 en 130 pk versies bestaat. Een drieliter diesel van 150 pk is de topmotorisatie. De beschikbare wielbasissen: 2.500, 2.900 en 3.400 mm, met een waaier aan gewichtscategorieën tussen 2,8 en 4,5 ton.