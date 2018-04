Audi toont voorbode Q5

Door: REDACTIE

Het is al lang geen geheim meer dat Audi werkt aan een compacte SUV. De Duitsers willen immers het succes van de Q7, waarmee ze rijkelijk laat op de markt verschenen, cultiveren. De Cross Coupé quattro waar het merk mee uitpakt op het Autosalon van Shanghai toont voor het eerst hoe dat model, waarvoor Q5 wellicht de type-aanduiding wordt, eruit zal zien. Het prototype is alvast 4,38m lang, 1,82m breed en 1,60m hoog. In het dak zit voor één keer geen gigantische glazen plaat. Ditmaal koos het merk met de vier ringen voor en stoffen roldak.

In het interieur is plaats voor vier inzittenden. Nochtans monteert Audi achteraan geen individuele zetels; het opteert voor een bank met twee separate rugleuningen. Maar het productiemodel zal uiteraard gewoon vijf personen huisvesten. En ook het riante gebruik van LED-verlichting wordt wellicht getemperd.

Onder de kap van de Cross Coupé zit een 2.0l dieseleenheid die in z'n laatste vermogensversie zelfs iets meer dan 200pk levert. Audi koppelt die aan de DSG-automaat met zes versnellingen en dubbele koppeling en noemt die heden S-Tronic. Het koppel klimt tot 400Nm en wordt door de permanente vierwielaandrijving van quattro steeds over alle vier de 20-duimers verdeeld. De remschijven van de Cross Coupé zijn van het keramische type, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat die het tot het seriemodel schoppen.