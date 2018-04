Productie Nissan Qashqai 2.0 diesel gestart

Door: REDACTIE

Deze week werd de productie van de Nissan Qashqai 2.0 dCi in Sunderland, Engeland, gestart. De dieselversie is een van de meest krachtige en koppelrijke diesels met partikelfilter van de compacte SUV-markt. Nieuwe technologieën werden in de zelfontbrander ingevoerd zoals de DPF roetdeeltjesfilter en dubbele balansassen. De prestaties van de 150 pk sterke machine konden o.m. worden bereikt door een nieuw inspuitsysteem met een druk van 1600 bar. Voor een uiterst precies beheer van het systeem realiseerden de motoreningenieurs een vijfvoudige ontsteken voor het drukken van het karakteristieke dieselgeluid en trillingen. Het systeem maakt naast de hoofdinspuiting gebruik van twee voor- en na-injecties. Op die manier wordt een gedeelte van de roetpartikels al voor de katalysator verbrand.

De diesel kan worden gekoppeld aan ofwel een voorwielaandrijving of een integrale transmissie. Het verbruik kon worden beperkt tot een gemiddelde van 6,9 liter op 100 km voor de voorwielaangedreven versie. Nieuw is ook dat het vierwiel aangedreven model kan worden gekoppeld aan een zestraps automaat. De manuele bediening gaat eveneens over zes verhoudingen.

Tegen einde april zullen dagelijks 700 Qashqais, benzine en diesel, van de band rollen. Modellen die nu ook eveneens zullen worden verscheept naar thuisland Japan, Australië, Zuid-Afrika en de Golf Staten.