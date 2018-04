Mitsubishi heeft haast met diesel

Door: REDACTIE

Op dit ogenblik betrekt Mitsubishi z'n tweeliter dieselmotor, die in de Outlander wordt aangeboden en ook onder de kap van de nieuwe Lancer te vinden zal zijn, bij VAG. Maar het merk werkt ook aan een eigen 2.0. Die zou in 2010 op de markt komen, maar Mitsubishi heeft haast en belooft de eigen zelfontbrander nu tegen 2009. De productie start over twee jaar in Kyoto. Details zijn -op de cilinderinhoud na- nog niet vrijgegeven. Het blok zal vanzelfsprekend voldoen aan de Euro V-norm want die wordt in 2009 van kracht.