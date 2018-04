Alpina B3 lastig voor BMW M3

Door: REDACTIE

Alpina heeft op basis van de 335i de B3 gebouwd. Daarin schopt de zes-in-lijn biturbo krachtbron van de 3-Reeks het tot 360pk dankzij een aangepast motormanagement en nieuwe zuigers. De B3 blijft overigens een zeldzame verschijning want de productiecapaciteit is beperkt tot 100 stuks op jaarbasis.

De nieuwe M3 wordt met z'n 4,2l grote V8 420pk sterk, maar omdat de B3 ook nog eens 500Nm koppel achter de hand houdt, krijgt de snelste fabrieks-3-Reeks het lastig. Die beschikt immers slechts over 400Nm koppel. In de sprint haalt de M3 het net, want met 4,9 seconden is de B3 één tiende later bij de kaap van 100km/u. Op topsnelheid moet de M3 er af. Die houdt het met z'n elektronische begrenzer immers op 250km/u voor bekeken. Alpina's sterkste 3-Reeks gaat lustig door tot de naald 285km/u aanwijst.