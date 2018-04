Porsche biedt op VW

Door: REDACTIE

Porsche heeft een overnamebod op gans de VW-Groep gedaan. Het aandelenpakket van de nicheconstructeur in de groep, groeide de afgelopen jaren immers gestaag en overstijgt sinds vorige maand de 30%. Volgens de Duitse wetgeving is Porsche dan ook verplicht een overnamebod op het ganse bedrijf te lanceren. De constructeur houdt zich daaraan, maar het gaat niet van harte. De overnameprijs per aandeel ligt 10% onder de huidige koerswaarde. Dat is ongetwijfeld te mager om de aandeelhouders over de streep te trekken en dat is net de bedoeling, want Porsche heeft geen interesse in een overname van VW en al z'n afdelingen.