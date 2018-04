Hyundai i30 altijd met ESP

Door: REDACTIE

Waar Kia op de Cee'd uitpakt met de unieke garantie van 7 jaar, heeft ook Hyundai voor z'n zustermodel i30 een primeur bedacht. Het wordt de eerste auto in z'n segment die standaard is uitgerust met ESP. Hoewel het marktdeel bijzonder goed bevolkt is, hebben de andere constructeurs steeds basisversies in het aanbod die niet over stabiliteitscontrole beschikken. Op de andere veiligheidsuitrusting is in de middenklasser overigens ook niet bezuinigd. De elektronica omvat uiteraard nog ABS met remassistentie en tractiecontrole. Voorts zijn driepuntsgordels op alle zitplaatsen, zijn de zitplaatsen vooraan voorzien van actieve hoofdsteunen, zijn ISOFIX bevestigingspunten voor kinderzitjes steeds aanwezig en zijn er zes plofkussens.

Wanneer de i30 deze zomer op de Belgische markt verschijnt, bestaat het gamma uit twee nieuwe benzinemotoren en drie diesels. In het eerste geval gaat het om een 1.4i met 109pk en een 1.6i met 115pk. Beiden krijgen ze een handgeroerde vijfbak, maar de 1.6 kan ook met een automaat geleverd worden. Dieselen kan met een 1.6 diesel die minstens 90pk levert, maar in een andere versie 115 paarden op stal neemt. De topversie heeft een 2.0 CRDi met 136pk onder de kap en wordt steeds met een zesbak geleverd. Hyundai deelt ook meteen de basisprijs van de 1.6 diesel (90pk) mee. Die zal vanaf € 16.499 te koop zijn. Dit weekend kan het Belgische publiek voor het eerst met de i30 kennismaken op de Hyundai Fun & Family Day. Die gaat op 6 mei door in het Koning Boudewijnstadium in Brussel. De invoerder verwacht 25.000 man.