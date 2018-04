Mercedes SLR McLaren: de Roadster!

Door: REDACTIE

Zoals verwacht heeft Mercedes de z'n SLR McLaren supersportwagen gescalpeerd. De Roadster behoudt de technische layout van de Coupé. De door AMG aangeleverde V8 met compressor is nog steeds even krachtig. Liefst 626pk en 780Nm staan klaar om de exclusieve open tweezitter vooruit te katapulteren. Het vermogen wordt door een automatische vijfbak, de AMG Speedshift R, naar de achteras gesluisd. Op de chrono is er nauwelijks verschil met de gesloten versie. De sprint naar 100km/u blijft ongewijzigd 3,8 seconden snel. Op topsnelheid verliest de open versie amper 2km/u. Je kan er nog steeds 332km/u mee halen.

Géén metalen klapdak, en ook geen dak in koolstofvezel. De Roadster heeft een ‘simpel' stoffen dak, omdat alle andere opties te zwaar of te complex zouden zijn. Het dak moet manueel ontgrendeld worden en verdwijnt dan met een druk op de knop achter de zetels. De hele operatie neemt zo'n 10 seconden in beslag. Om de stijfheid van het koetswerk te garanderen, ten voordele van weggedrag en veiligheid, wordt uitgebreid gebruik gemaakt van CFRP. Dat is een plastic dat met een stevige dosis carbon verstevigd werd. De luchtrem, vlinderdeuren en ceramische remmen van de Coupé blijven allen behouden.

De SLR McLaren Roadster wordt in het Engelse Woking bij McLaren geproduceerd.