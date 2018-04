Porsche 911 Turbo als Cabriolet

Door: REDACTIE

De Porsche 911 Turbo Cabriolet heeft hetzelfde uitzicht, dezelfde motor, een identieke integraalaandrijving en -verassender- dezelfde luchtweerstandscoëfficient dan de Turbo mét dak. Deze 997 openbaart zich aan de hemel middels een stoffen dak met drie lagen. De dakconstructie en de noodzakelijke verstevigingen aan het chassis zetten samen slechts 70kg op de weegschaal.

Op de kont van de Cabriolet prijkt een specifieke achtervleugel. Wanneer de snelheid hoger is dan 120km/u gaat het beweegbare deel van de windgeleider omhoog tot een positie 30mm boven die van de Coupé. Deze cabriolet kan op die manier uitpakken met een negatieve lift op de achteras en dat komt het weggedrag aan hoge snelheden ten goede.

Het dak openen of sluiten gebeurt volledig automatisch en neemt 20 tellen in beslag. De passagiers worden ten allen tijde beschermd door rolbeugels die achter de hoofdsteunen tevoorschijn schieten als het tot een koprol zou komen. De Cabriolet remt probleemloos met hetzelfde riant bemeten remsysteem als de gesloten Turbo. Optioneel zijn de keramische remmen (PCCB) verkrijgbaar.

De over de achteras gemonteerde 3,6l boxermotor wordt door turbo's met een variabele geometrie -een technologie die debuteerde op de 997 Turbo Coupé en voor benzinemotoren nog steeds uniek is- tot 480pk geklopt. Het koppel bedraagt 620Nm. Met het pack sport wordt dat tijdelijk zelfs 680Nm. De 911 Turbo Cabriolet gaat in combinatie met een manuele zesversnellingsbak naar 100km/u in exact vier tellen. Met de Tiptronic C gaat het nòg harder. Dan kan de sprint in 3,8 seconden. Slechts 1 tiende trager dan de coupé. De Cabriolet kan niet sneller dan 310km/u.